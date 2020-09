Vremea revine la temperaturi caniculare. Prognoza meteo pentru 5 septembrie 2020 Meteorologii ne dau vești bune pentru astazi. Vremea se anunța frumoasa cu cer variabil, iar temperaturile sunt puțin mai scazute decat la inceputul saptamanii. In sudul țarii din nou mercurul termometrelor se urca pana la 31 de grade. Daca joi și vineri a fost in vigoare codul galben de vreme instabila, in cursul acestei zilei, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

