- Kunsthalle Bega prezinta expoziția artistei Ioana Maria Sisea, Vremea recoltei, curatoriata de Anca Verona Mihuleț și Iris Ordean, cu vernisajul vineri, 2 septembrie, de la 19:00 și deschisa pana sambata, 15 octombrie, in Kunsthalle Bega Box. Ziua deschiderii este urmata de un tur ghidat de curatoarea…

- La Galleria 28 de pe strada Constantin Brancoveanu nr. 28 are loc astazi, 24 august, de la ora 19:00, vernisajul expoziției „Memento”, cu lucrari ale artistului Dan Gherman, unul din membrii fondatori ai grupului Noima. Dan Gherman și-a intitulat expoziția „Memento”, caci Mnemosyne, amintirea, este…

- Controale de amploare facute de inspectorii ANPC care au mai inchis inca 4 supermarketuri in Iași. Vorbim despre controale care au descoperit nenumarate nereguli in unitațile alimentare de profil. Asta in condițiile in care ANPC a efectuat mai multe controale la magazinele LIDL. Cel mai afectat a fost LIDL…

- Muzeul Satului Banațean verniseaza marți, 23 august, la ora 13:00, expoziția „Fast din Regat”, cu costume tradiționale din Muntenia, aceasta fiind cea de-a zecea expoziție din cadrul proiectului „Colecții și colecționari din Romania”, coordonat de muzeograful Marius Matei. Expoziția prezinta costume…

- CAMPIONI… LPS Vaslui a reușit sa se evidențieze la ediția din acest an a Cupei Marii Negre la fotbal. Grupa 2006, pregatita de Mihai Tataru, a caștigat finala competiției dupa ce a invins Luceafarul Braila, scor 2-1. Juniorii nascuți in anul 2006 de la LPS Vaslui au impresionat la Cupa Marii Negre,…

- DIN NOU CASTIGATOARE … Laboranta Mirela Georgeta Braescu, de la Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” din Barlad a castigat din nou un prestigios premiu stiintific: locul 2 la Concursurile Nationale de 3D design&print, destinate profesorilor si elevilor. Asta dupa ce, in acest an, in luna martie,…