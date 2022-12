Vremea rece, marele test al surselor de energie europene Valul de frig care afecteaza nordul continentului va continua și saptamana viitoare. Temperaturile in scadere vor incepe sa puna presiune asupra aprovizionarii cu energie, care este esențiala pentru ca Europa sa supraviețuiasca iernii fara pene de curent. O toamna blanda a limitat consumul de gaze și a ajutat la umplerea depozitelor, atenuand ingrijorarile legate de […] The post Vremea rece, marele test al surselor de energie europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene si-au redus in medie consumul de gaze naturale cu 24% in noiembrie, fata de media perioadei 2019-2021 pentru aceeasi luna, potrivit calculelor Reuters folosind date de la federatia operatorilor de retea ENTSOG pentru 14 tari si de la autoritatea nationala de reglementare a retelelor…

- Romania este o țara cu mult potențial și este una dintre destinațiile preferate pentru vanatoare din Europa. Fondurile de vanatoare din zonele de campie au suprafețe de cca 5000 ha, cele din zonele de deal ajung la 7000 ha, pe cand fondurile de vanatoare din regiunile montane se intind si pana la 10000…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata, dupa scaderea inregistrata saptamana trecuta, pe masura ce temperaturile urmeaza sa scada in unele parti ale continentului, dupa o perioada in care au fost la un nivel neobisnuit de ridicat pentru aceasta perioada a anului,…

- Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru sfarșitul acestei luni sunt o ușurare pentru Europa continentala, in contextul crizei energetice și apropierii sezonului rece. Livrarile de energie și gaz din Rusia s-au diminuat, iar toamna neobișnuit de calda a facut ca Europa sa creeze niveluri robuste…

- Pe masura ce valul de caldura șocant lovește Europa, praful saharian va fi vizibil in Marea Britanie, ca parte a evenimentului meteorologic ciudat. Prognoza specialiștilor arata temperaturi caniculare, de pana la 33 de grade Celsius, deși suntem in luna octombrie. De vina ar fi briza africana care va…

- Anexarile facute de Putin in Ucraina pot ingheța razboiul sau il pot escalada. Iar noi, romanii, suntem in prima linie in fața hoardelor aducatoare de moarte, dezlanțuite de Kremlin peste statul vecin. Iar la noi ce se intampla? Se face politica de stat, pentru popor? Nicidecum, dragilor! Am asistat…

- Mai multe magazine vor stinge lumina mai devreme, pentru a face economie de energie. Iata ca nu doar consumatorii casnici se pregatesc sa economiseasca. Programul de duminica al magazinelor Lidl se va scurta. Si alte lanturi de supermarketuri, se pregatesc sa ia masuri similare. Peste tot in Europa…

- ”Pregatim acum un plan foarte puternic de reducere a consumului de energie”, a declarat directorul general al Stellantis, Carlos Tavares, in timpul unei videoconferinte in marja salonului auto de la Detroit. ”Vom face investitii semnificative pentru a ne produce propria energie la fata locului. Acest…