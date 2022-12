Vremea rece ar putea duce luni la întreruperi ale energiei electrice în Franţa Oferta de energie nucleara era asteptata sa atinga aproximativ 40 de gigawati (GW) in aceasta saptamana, dar intarzierea operatorului EDF de repornire a reactoarelor a facut ca aceasta sa creasca la doar aproximativ 35 GW, lasand Franta mai dependenta de importuri si productia pe gaze. Analistul Refinitiv Nathalie Gerl a spus ca, in conditiile unui val de frig asteptat in weekend si saptamana viitoare in nord-vestul Europei, situatia ar fi ”mult mai critica”, daca nu ar fi eforturile de a reduce cererea, in special de catre marii consumatori industriali. Mai exista si riscul unui deficit in cursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rece ar putea duce luni la intreruperi ale energiei electrice in Franta, deoarece intarzierile de repornire a energiei nucleare, ca urmare a lucrarilor de reparatii, vor face ca cererea de aprovizionare sa fie mai mare decat oferta, au spus analisti citati de Reuters, conform news.ro.…

- Echipele de inginerie ale ambelor companii isi vor uni fortele pentru a dezvolta tehnologii legate de stocarea energiei, unul dintre principalele obstacole pentru dezvoltarea vehiculelor electrice cu autonomie mare, a spus Airbus intr-un comunicat. Potrivit Renault, noul parteneriat va fi ”complementar”…

- Rusia a bombardat substațiile de langa doua centrale nucleare din vestul Ucrainei, situația fiind asemanatoare cu cea de la Zaporojie, susține pentru Libertatea, inginerul ucrainean in energetica de origine romana Daniel Mecineanu. Expertul ucrainean Daniel Mecineanu considera ca riscul unor explozii…

- In cursul zilei de marți, 8 noiembrie, vor exista intreruperi in furnizarea energiei electrice pe cateva strazi din Pecica. Acestea vor fi cauzate de lucrarile pentru inlocuirea unui stalp al rețelei de distribuție. „Din cauza lucrarilor de schimbare a unui stalp de energie electrica pe strada 314,…

- ”ANRE a finalizat actiunile de control inopinate demarate ca urmare a notificarilor privind intreruperea furnizarii energiei electrice transmise clientilor finali, incepand cu data de 16.09.2022, de catre societatea TINMAR ENERGY. Controale inopinate au avut loc si la afiliatii sai: SOLPRIM, S.C. EYE…

- Desi tara este mai putin dependenta de gazele rusesto decat vecinii saidin est, cum ar fi Germania, productia de energie nucleara franceza a scazut pe masura ce sectorul se lupta sa repuna in functiune mai multe dintre reactoarele sale vechi , aflate in intretinere fortata. Guvernul si-a stabilit obiectivul…

- Ministrul a fost intrebat, dupa sedinta de Guvern, ce masuri se iau la ministerul pe care il conduce astfel incat sa economiseasca energia. ”Dupa cum deja cred ca stiti, am fost primul minister care am actionat si am pus in aplicare astfel de masuri. Cladirea noastra, unde avem sediul administrativ,…

- Pretul energiei electrice din tara noastra a inregistrat o scadere accelerata, nivelul acestuia injumatatindu-se in doar zece zile pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), administrata de OPCOM.Evolutia, care nu se regaseste doar in Romania, poate fi pusa cu greu pe seama dezechilibrelor dintre cerere…