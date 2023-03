Vremea rea se întoarce. Cod galben de viscol și ninsori valabil de sâmbătă dimineața Dupa cateva zile de primavara autentica, meteorologii au emis un Cod galben de viscol și ninsori in regiunile montane, care este valabil in intervalul 11 martie, ora 08:00 – 12 martie, ora 15:00. Avertizarea de vant puternic este valabila pentru toata Romania. ”In toate regiunile, vantul va avea local si temporar intensificari, cu viteze de […] The post Vremea rea se intoarce. Cod galben de viscol și ninsori valabil de sambata dimineața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi, ninsori si viscol, valabila pana sambata dupa-amiaza in zonele montane din 13 judete, precum si o informare de precipitatii insemnate cantitativ in rest, pana luni. In intervalul 24 februarie, ora 20:00 –…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi, ninsori si viscol, valabila pana sambata dupa-amiaza in zonele montane din 13 judete, precum si o informare de precipitatii insemnate cantitativ in rest, pana luni. In intervalul 24 februarie, ora 20:00 –…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol, in zona de munte, pana vineri dimineata. De asemenea, in Oltenia si Transilvania, vantul va sufla cu putere. Potrivit ANM, de miercuri, ora 10.00, pana vineri la aceeasi ora, la munte va ninge, insemnat…

- Meteorologii au actualizat, sambata, avertizarea de vreme rea si anunta ca judetele Vrancea, Buzau si zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita si Arges ies de sub Codul portocaliu. In mai multe judete, insa, se mentine Codul galben de ninsori moderate cantitativ si viscol. Potrivit ANM, de la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Un val de aer polar va veni, de marți, in Romania, astfel ca temperaturile vor fi extrem de mici, atat ziua, cand se va forma polei și vor fi precipitații, cat și noaptea, cand va fi ger de-a binelea. Vremea se va schimba semnificativ sub aspect termic, pentru ca se va raci accentuat in toate […] The…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi abundente, pana sambata la pranz, in 17 judete din Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si din zona de munte. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila de vineri,…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo Cod galben de ninsori, viscol și polei, care vizeaza 12 județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod galben este valabila in intervalul 14 decembrie, ora 18:00 – 15 decembrie, ora 08:00. Pe parcursul nopții de miercuri spre joi (14/15 decembrie), în Munții Banatului…