- Instituția Prefectului județului Buzau anunța ca o alunecare de teren produsa astazi in zona Basca Rozilei, Nehoiu a afectat intre 10 și 30 de hectare de padure și pașune. Sunt afectate intre 10 si 30 de hectare de padure si pașune. Nu sunt case in zona. In aceasta noapte, zona va ramane sub supravegherea…

- Vremea se menține capricioasa, in perioada imediat urmatoare, iar meteorologii avertizeaza ca se vor semnala ploi, cu descarcari electrice, dar și vijelii. Administratia Nationala de Meteorologie a transmis miercuri dimineața o atenționare COD GALBEN, valabila pentru intervalul 09 iunie, ora 12:00 –…

- FOTO VIDEO| Grindina a facut RAVAGII la Rameț: Un covor intreg de gheața, lasat de vremea rea Grindina a facut ravagii astazi in comuna Rameț din județul Alba, rafale intregi de gheața fiind filmate de o localnica. Așa cum se poate observa și in imaginile postate de catre aceasta in mediul online, un…

- Vremea rea continua pana sambata. Meteorologii au emis noi alerte de ploi torențiale cu grindina. 18 județe intra sub avertizare Cod portocaliu de ploi abundente. La munte, ploile vor topi zapada. Alerta Cod galben incepe joi la ora 12.00 și dureaza pana sambata, ora 10.00. In zona…

- Natura s a dezlantuit la Constanta Ploua cu fulgere si tunete Si asa cum puteti vedea in imaginile surprinse in Portul Tomis, putem vedea si grindina.Traficul rutier este si el destul de ingreunat din pricina conditiilor meteo la Constanta.Vremea se va incalzi in 22 si 23 aprilie, cand la nivelul regiunii…

- Corupția este in toi la Suciu de Sus, primarul impreuna cu un consatean al comunei maramureșene, care este profesor de sport, Butean Radu, s-au gandit sa construiasca un teren de fotbal sintetic intr-o zona de risc. Sapaturile s-au incheiat la data de 2 decembrie 2020, iar in urma acestora s-a produs…