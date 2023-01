Vremea rea revine. Cod portocaliu de ninsori și ploi abundente. HARTA zonelor afectate Meteorologii au emis marti o avertizare Cod portocaliu de precipitatii abundente pentru judetele Prahova, Buzau, Vrancea si pentru zona montana a judetului Dambovita, valabila pana miercuri seara. In plus, o avertizare Cod galben pentru acelasi interval vizeaza nordul Olteniei, local, Muntenia, precum si sud-vestul Moldovei. ANM a prelungit pana joi la pranz informarea referitoare la […] The post Vremea rea revine. Cod portocaliu de ninsori și ploi abundente. HARTA zonelor afectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

