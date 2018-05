Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva zile cu soare și temperature inalte, meteorologii anunța ca de maine se vor inregistra ploi cu tunete, fulgere si vant puternic, care vor cuprinde toata tara, iar temperaturile vor incepe sa scada.

- Multe lume se intreaba cum vor afecta Romania schimbarile climatice din lume, cu precadere in aceasta vara. Ei bine, ne așteapta arșița in timpul zilei, iar seara furtuni intense și chiar inundații. In acest context, meteorologii explica aceste fenomene extreme și cauzele lor. “Sistemul climatic este…

- Vremea capricioasa din ultima perioada i-a tinut pe caraseni departe de ogoare. Asa se face ca, din totalul suprafetei propuse pentru insamantare in aceasta primavara, de aproape 39.000 de ha, pana la aceasta data, semanatul a inceput timid, pe arii restranse, si numai la unele culturi. Este…

- Meteorologii anunța noi episoade de vreme extrema in Romania. Vremea se incalzește, in prima faza, in cursul saptamanii viitoare, ajungand la maxime de 18-20 de grade in weekendul viitor. Dar apoi nu e exclus sa avem noi infiltrații de aer rece! Va fi supriza neplacuta de Paște? Vestea buna: vine primavara…

- Vremea continua sa fie deosebit de rece pentru finalul lunii martie. Se anunța, din nou, ninsori și polei, cel puțin pana in dimineața zilei de joi, 22 martie. Atunci va expira cea mai noua avertizare emisa de meteorologi.

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Daca in ultima perioada, primavara a dat semne sa s-a instalat, iata ca pare sa avem parte din nou de vreme la extreme. Mai exact, meteorologii anunta ca in cea mai mare parte a tarii, vineri si sambata, vremea va fi calda. De duminica, vremea se va raci accentuat,…

- Avertizarea hidrologica de cod galben va expira in aceasta seara. Situatia este cauzata de precipitatiile din ultimele zile si de topirea stratului de zapada, se arata intr-o informare a Prefecturii iesene. Precipitatiile vor reveni la sfasitul saptamanii, dar sub forma de lapovita, apoi de ninsoare,…

- Flori și marțișoare pentru șoferițele argeșene, de 1 martie! Doamnele si domnisoarele aflate la volan in trafic pe bulevardul Frații Golești din Pitești au fost oprite de politisti și au primit din partea acestora flori si martișoare. De Politie n-ai mai zice, primavara s-o indice! Un agent de Rutiera,…