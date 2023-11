Vremea rea închide școlile în România. Unde nu se învață luni Cursurile unitatilor de invatamant din judetele Braila si Galati sunt suspendate luni, din cauza ninsorii si viscolului purernic. Potrivit ISU Braila, prin hotarare de CJSU, luni sunt anulate cursurile in toate unitatile de invatamant din judet. Judetul Braila se afla sub Cod rosu de ninsori si viscol pana duminica seara, toate drumurile nationale fiind […] The post Vremea rea inchide școlile in Romania. Unde nu se invața luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea face ravagii in Romania. Unii elevi vor participa la cursuri online, pentru ca școlile se vor inchide fizic din cauza codului roșu de viscol. Mai exact, școlile din județele Braila, Galați și Tulcea vor fi inchise luni din cauza viscolului puternic. Hotararea a fost luat de CJSU, care a decis…

- Toate școlile din județul Braila vor fi inchise luni, 27 noiembrie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Cel mai probabil, masuri asemanatoare ar putea fi luate și in alte județe afectate de viscol și ninsori.

- Aproape 8.500 de elevi care au media sub 5 iau bursa de merit, iar dintre aceștia, 5.250 au media cuprinsa intre 4,00 și 4,99, in timp ce alți 2.382 au medii intre 3,00 și 3,99. Sunt și 158 de elevi care au media sub 2 și care primesc bursa de merit, potrivit datelor transmise, miercuri, […] The post…

- Temperaturile vor scadea in urmatoarea perioada brusc, ajungand chiar de pragul inghețului in unele zone din tara, dupa caldura neobișnuita din mijlocul toamnei. Vremea se raceste accentuat, temperatura va scadea chiar și cu 10 grade in 2-3 ore, iar ploile vor cuprinde o suprafata tot mai mare. La…

- Vremea se menține mai calda pana la sfarșitul lunii și se va racori dupa 1 octombrie, cand iși vor face apariția și ploile, potrivit prognozei pe doua saptamani- 25 septembrie – 8 octombrie- data publicitații luni de catre ANM. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul…

- Vreme deosebit de calda in aceasta toamna. Se vor inregistra temperaturi de 35 de grade. Este vorba de un avans de aer cald, care vine tocmai dinspre nordul Africii, astfel incat vremea va fi calduroasa pana spre finalul saptamanii, cam in toate regiunile. In zilele urmatoare, vremea se mai incalzește.…

- Comisia Europeana a anunțat, vineri, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria. Reformele facute de Romania in domeniul justiției și anticorupției au fost monitorizate de Comisia Europeana prin MCV timp de 15 ani. „Felicit Bulgaria și Romania…

- Din a doua parte a lunii septembrie vremea se va schimba in toata țara. De la o vreme calduroasa se anunța o perioada de racire cu temperaturi scazute, dar și cu furtuni, a precizat Agenția Naționala de Meteorologie. Banat: vremea va intra intr-un proces de incalzire la inceputul primei saptamani de…