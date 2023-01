Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul care s-a abatut asupra tarii noastre continua sa faca ravagii. Guvernul a intervenit, dupa ce a fost luat „pe nepregatite”, desi meteorologii au anticipat vremea extrem de proasta, cu cateva zile in urma. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat, sambata, ca decreta starea de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dispus, sambata, decretarea starii de alerta in judetul Vrancea, ca urmare a situatiei generate de fenomenele meteo periculoase. „Astazi, 28 ianuarie 2023, premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca a convocat in regim de urgenta, in format online, Comitetul…

