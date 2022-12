Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut luni cu peste 2,6%, din cauza problemelor de aprovizionare provocate de inchiderea unei conducte majore in SUA si a amenintarii Rusiei cu o reducere a productiei, chiar daca slabirea restrictiilor din China privind Covid-19 a sustinut perspectivele privind cererea…

- Preturile petrolului au crescut marti cu peste 2%, dupa ce exportatorul major Arabia Saudita a declarat ca OPEC+ continua sa reduca productia si ca ar putea lua masuri suplimentare pentru a echilibra piata, depasind ingrijorarile legate de recesiunea globala si ingrijorarea provocata de cresterea…

- Preturile petrolului au scazut joi cu mai mult de 3%, deoarece numarul tot mai mare de cazuri de Covid-19 in China si sugestia unor rate ale dobanzilor peste asteptari in Statele Unite au afectat cererea, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu mai mult de un dolar, dupa reluarea livrarilor de titei rusesc prin conducta Drujba catre Ungaria si cresterea cazurilor de Covid-19 in China, care au afectat increderea investitorilor, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 3 dolari pe baril, dupa ce datele din industrie au aratat ca stocurile de titei din SUA au crescut peste asteptari si din cauza temerilor ca o revenire a cazurilor de Covid-19 in China ar afecta cererea de combustibili, transmite Reuters.…

- Preturile petrolului au crescut marti cu aproape 2%, recuperand pierderile din sesiunea precedenta, fiind sustinute de optimismul ca China, al doilea mare consumator de petrol din lume, ar putea elimina din restrictiile stricte legate de Covid, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1%, iar in timpul sedintei au atins maxime ale ultimelor trei saptamani, in urma deciziei OPEC+ de a efectua cele mai mari reduceri ale productiei de dupa pandemia de Covid, din 2020, in pofida unei oferte limitate si a opozitiei Statelor Unite si…