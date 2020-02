Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a avut miercuri dupa-amiaza o videoconferința cu prefecții. Potrivit lui Marcel Vela, IGSU, Jandarmeria și Poliția au pregatite cateva mii de mașini care ar putea fi folosite pentru a-i sprijini pe oamenii din zonele cu probleme.

- Gata cu inversiunea termica. Vortexul aduce iarna si in Romania. Cand se anunta primele ninsori adevarat PROGNOZA METEO pare sa devina ceva mai prietenoasa cu iubitorii iernii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Meteorologul…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a trimis Corpul de Control la Craiova in cursul zilei de marti, 14 ianuarie, pentru a verifica modul in care si-au angajat comandatii de la ISU Dolj copiii, fratii, verii sau nepotii. Un fost pompier a explicat cum a inceput totul, dar si cum s-au facut la Craiova restructurarile…

- ANM anunța temperaturi maxime de 10 grade pana pe 15 ianuarie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 13-26 ianuarie, dupa 15 - 16 ianuarie temperaturile vor scadea in toata țara.BANAT Media regionala a maximelor termice…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 11.01.2020 ORA 08 – 12.01.2020 ORA 08 Valorile termice vor fi mai ridicate decat in mod Post-ul Weekend: Vremea se menține mai ridicata termic decat ar fi normal, dar sunt posibile ploi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea se incalzește ușor, insa ramane geroasa in majoritatea regiunilor. Cele mai scazute temperaturi se vor nregistra in depresiunile din sud-estul Transilvaniei. Afla cum va fi vremea in București.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi, 5 ianuarie, ninsori slabe pe tot teritoriul țarii, maxime termice de pâna la +4 grade și minime de pâna la -4 grade noaptea. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest, iar presiunea…

- Astazi in tara cerul va fi variabil, fara precipitatii. La Briceni și Soroca se va inregistra un grad. La Balți si Orhei vor fi doua grade, iar la Tiraspol va fi cu unul mai mult. La Leova, meteorologii prognozeaza patru grade Celsius.