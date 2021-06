Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii, in urma ploilor abundente. "Se intervine pentru evacuarea apei din 11 case, 70 curti, 7 anexe gospodaresti, 7 subsoluri/beciuri si de pe 5 strazi, cat si pentru…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii, in urma ploilor abundente. "Se intervine pentru evacuarea apei din 11 case, 70 curti, 7 anexe gospodaresti, 7 subsoluri/beciuri si de pe 5 strazi, cat si pentru degajarea…

- Structurile pentru situatii de urgenta au intervenit in 20 de judete si in municipiul Bucuresti, in urma ploilor abundente din ultima perioada, fiind afectate 54 de localitati, a informat sambata ministrul de Interne, Lucian Bode, la videoconferinta cu prefectii, convocata de premierul Florin Citu.…

- In ultimele 24 de ore au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice 25 de localitați din 14 județe și Capitala, transmite Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU). Au fost intervenț...

- In urma incendiului Sasunt in total afectate 5 familii, 18 persoane, din 8 gospodarii. Numarul mare de familii este datorat faptului ca, doar intr-o casa, locuiau trei familii. „Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt" al Judetului Vaslui a intervenit cu cinci autospeciale de stingere…

- Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat Raed Arafat, prevede intrarea in carantina de miercuri, de la ora 22,00.Prefectura Ilfov informeaza prin alte doua comunicate ca masura de carantina zonala se prelungeste de miercuri, de la ora 22,00, cu 14 zile pentru comunele…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a declarat ca regulile pentru inmormantare trebuie sa devina mai permisive, pentru “ca lumea sa poata sa faca ritualul cum cer obiceiurile”. Raed Arafat a declarat la A3 ca exista un ordin al Ministerului Sanatații care trebuie ajustat…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan afirma ca, in urma discutiei avute sambata seara de Ministerul Sanatatii cu managerii unor spitale si cu reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta, s-a ajuns la concluzia ca se va recomanda amanarea interventiilor chirurgicale…