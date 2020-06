Vremea rea a făcut ravagii în toată țara. A fost nevoie de intervenția pompierilor Purtatorul de cuvant al IGSU, Adrian Marin a precizat ca echipele Inspectoratelor pentru Situații de Urgența sunt in alerta in aproape toata țara de mai mult de 24 de ore. Potrivit acestuia, pompierii au intervenit in 56 de localitați din 17 județe și, din pacate, copilul de patru ani luat de viituri in județul Bihor nu a mai fost gasit in viața. ”Pe raza localitații Valea de Sus, județul Bihor, incepand inca de ieri, colegii noștri au intervenit pentru cautarea unui copil in varsta de 4 ani luat de o viitura, ca urmare a creșterii debitului paraului Valea de Sus. Pentru eficiența operațiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

