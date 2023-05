Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea pana la jumatatea lunii mai. Prognoza pentru vestul țarii. Meteorologii estimeaza ca, pana la jumatatea lunii mai, temperaturile vor avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, iar precipitatiile se vor situa in jurul...

- Vremea continua sa se raceasca, meteorologii anunțand cantitați insemnate de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece in cea mai mare parte a țarii. In 15 județe va fi Cod portocaliu de ninsori abundente. Afectate sunt inclusiv județele Caraș-Severin și Hunedoara.…

- Vremea s-a schimbat radical in weekend, temperaturile scazand brusc in anumite zone din țara, dupa ce termometrele urcasera chiar și pana la 20 de grade Celsius. Mai mult, a cazut grindina in localitați din Braila si Bacau. Incepand de luni, vremea se va strica in jumatate de țara și vom avea vant și…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete si o alta alerta Cod galben pentru rauri din 16 judete, valabile pana vineri și sambata noapte. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Meteorologii au actualizat duminica, atentionarea Cod galben privind ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada. Incepand de duminica pana luni dupa amiaza, pentru zeci de judete din nord, centru si vest au fost emise atentionari care vizeaza ninsori, iar pe alocuri vor fi si depuneri de polei.…

- Dupa maxime de 20 de grade Celsius in sudul țarii, iarna se intoarce. Meteorologii anunța frig, ploi, iar la munte se vor semnala precipații mixte.... The post Vremea se racește. Dar frigul și ploile nu vor dura mult in vestul țarii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare Cod galben de ninsori și viscol care vizeaza zona Carpaților Meridionali și de Curbura, la altitudini de peste 1.700 de metri. Incepand de sambata ora 20.00 pana duminica ora 10.00, in Carpații Meridionali și de Curbura, mai…