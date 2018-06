Pagube produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase au fost semnalate in ultimele 24 de ore in 44 de localitati din 16 judete ale tarii, informeaza sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), citat de Agerpres. “Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in sprijinul populatiei si administratiei publice locale din zonele unde au The post Vremea rea a facut ravagii in 44 de localitați din 16 județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .