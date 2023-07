Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea continua sa iși faca simțita prezența in mai multe zone din țara! Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți seara, 4 iulie, un nou Cod Roșu de ploi și vijelii. Iata unde se vor acumula chiar și peste peste 30…40 l/mp. Va fi prapad in aceste zone! Cod Roșu in aceasta seara in […]…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna in municipiul București, valabila incepand cu ora 20.45.Dupa o zi cu temperaturi maxime de 35 de grade celsius, furtuna a inceput in vestul Capitalei la scurt timp dupa ora 20.00. La ora publicarii acestei știri,…

- Temperaturile maxime vor fi in general de 32 - 35 de grade, iar cele minime de 18 - 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in timpul dupa-amiezelor, cand vor fi conditii pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a lansat o alerta de vreme rea. Va fi prapad in Romania dupa ce un front atmosferic dinspre Europa Centrala lovește țara noastra. Ce spun meteorologii despre prognoza meteo, ce ne asteapta. Este alerta de vreme rea de la meteorologi in Romania. Sunt anunțate ploi…

- Aproape tot teritoriul Romaniei se afla duminica sub avertizari cod portocaliu sau galben de vreme instabila. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca vor fi ploi, descarcari electrice și vijelii pana luni dimineața.Codul portocaliu de ploi torențiale vizeaza 22 de județe din nordul,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru mini-vacanța de 1 Iunie. Iata cum va fi vremea in Romania de 1 Iunie si de Rusalii, dar și ce temperaturi se vor inregistra zilele urmatoare!

- Vremea se va raci din nou in tara, la finele lunii aprilie. Meteorologii anunta minime de 6 – 8 grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza pentru perioada 24 aprilie – 7 mai. Banat In prima zi a intervalului se vor inregistra valori termice apropiate de mediile…

- O atentionare Cod galben care vizeaza ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului in Dobrogea si in sud-estul Munteniei a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. De marti dimineata si pana miercuri, la ora 15:00 va ploua abundent, iar viteza vantului va atinge pana la 70 kilometri…