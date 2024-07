Stiri pe aceeasi tema

- Vremea din Romania a trecut de la o extrema la alta. Dupa 18 zile cu coduri de canicula, au venit furtunile care au facut ravagii in multe zone din țara. A plouat torențial, a cazut grindina și a suflat cu putere vantul. Oamenii spun ca le-au fost distruse culturile agricole.

- Meteorolgii au emis, luni, o avertizare cod rosu de furtuna pentru zeci de localitati din judetele Caras-Severin, Arad si Timis, unde se anunta rafale de peste 90 de kilometri la ora, grindina si vijelii.

- 25 mai 2024 | COD GALBEN de FURTUNA in Alba și alte județe, pana la ora 22.00: Vijelii, averse, descarcari electrice și grindina 25 mai 2024 | COD GALBEN de FURTUNA in Alba și alte județe, pana la ora 22.00: Vijelii, averse, descarcari electrice și grindina Meteorologii ANM au emis o avertizare cod…

- Toata țara a fost devastata de furtuni, grindina și vijelii. Meteorologii au emis mai mute atenționari de vreme extrema in mai multe județe, dupa ce din senin s-a innorat. Mai multe șosele din țara au fost acoperite de gheața, sute de hectare de culturi agricole au fost distruse complet de grindina…

- Vremea extrema continua sa faca prapad in lume! In Grecia, strazile au fost acoperite de apa, dandu-le batai de cap soferilor. Statele Unite continua sa fie devastate de tornade, iar in zonele montane, avalansele au facut doua victime. Nici in Brazilia situatia nu este mai buna. Inundatiile din ultimele…

- Vremea extrema continua sa faca prapad in mai multe zone din țara. La Sinaia și Buzau a plouat atat de puternic cu grindina, incat s-a depus un strat gros de gheața in gradinile oamenilor. La fel s-a intamplat și in localitatea Pericei din județul Salaj, unde culturile și livezile au fost acoperite…

- Vreme extrema de Paște. Mai multe județe din țara au fost maturate de ploi torențiale și grindina. Viiturile puternice au luat mașinile parcate, iar mai multe gospodarii au fost inundate. Oamenii s-au vazut neputincioși in fața naturii și au privit neputincioși cum tot ce au agonisit intr-o viața a…

- Ploi torentiale cu caderi de grindina s-au inregistrat, duminica, in mai multe zone din tara. Oamenii se plang ca gradinile si livezile au fost afectate. De asemenea, trei masini au fost luate de o viitura care s-a format pe paraul Sarata, pe raza localitatii prahovene Valcanesti. Potrivit Inspectoratului…