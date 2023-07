Pompierii din Giurgiu au avut serios de munca dupa ce natura s-a dezlanțuit și a lovit localitați din județ, provocand pagube materiale insemnate. Salvatorii au fost in alerta și au intervenit in mai multe zone ale județului, inclusiv in municipiul Giurgiu. Mai mulți șoferi s-au ales cu autoturismele avariate din cauza manifestarilor de vreme rea. […] The post Vremea rea a facut pagube in Giurgiu. Copaci și stalpi de electricitate doborați de vant, mașini avariate - FOTO first appeared on Ziarul National .