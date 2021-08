Vremea rea a dus la producerea de numeroase pagube în Botoşani Vremea rea a dus la producerea de numeroase pagube in Botosani Foto: Alexandru Dolea/ SRR Furtunile si ploile din ultimele zile au produs din nou numeroase pagube în Botosani, conform unui prim bilant al autoritatilor, care au evaluat efectele intemperiilor din perioada 28 iulie - 2 august. Au fost afectate 36 de localitati. În cele sase zile, judetul a fost vizat de 10 alerte cod rosu si portocaliu, iar la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta s-au primit peste 80 de apeluri. Dupa ce va primi rapoartele operative de la primarii, Prefectura va… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

