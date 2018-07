Vremea rămâne instabilă cu ploi torenţiale locale şi condiţii de grindină Vremea ramane instabila cu ploi torentiale locale si conditii de grindina Vremea se va mentine în general instabila, iar în cea mai mare parte a tarii valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale. În sudul, estul si centrul teritoriului, precum si în zonele de deal si munte, înnorarile vor fi temporar accentuate si pe arii extinse se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, însotite si de intensificari de scurta durata ale vântului si descarcari electrice. Vor mai fi conditii de grindina. În regiunile… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

