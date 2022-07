Vremea probabilă, la început de săptămână Luni, temperaturile ridicate se mențin. Soarele rasare la ora 05:42. Chiar daca peste noapte și pe parcursul zilei norii vor umbrii mai des soarele, disconfortul termic va fi accentuat. Parțial, in județul Hunedoara vor exista șanse de instabilitate. Soarele va apune la ora 21:23. Minimele se vor situa in jurul valorii de 19 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 33 de grade. Marți, temperaturile vor fi și mai ridicate. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

