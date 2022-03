Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Sunt șase zile de cand Rusia a decis ca ar fi momentul oportun ca sa invadeze Ucraina. De atunci și pana acum numeroși cetațeni ucraineni au fugit din calea raboi și au ales sa se adaposteasca in Romania. In data de 01.03.2022, in intervalul 00.00-18.00, la nivel national, prin punctele de frontiera…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina, mentionand ca tara noastra este pregatita pentru orice consecinte economice si umanitare pe care le poate genera un conflic de durata.

- Viata in Romania a devenit din ce in ce mai scumpa, iar oamenii sunt nevoiti sa scoata mai multi bani pentru traiul zilnic. Mircea Cosea, analist economic, a lansat un apel catre autoritați si spune ca Guvernul trebuie sa ia masuri imediate.

- Florin Spataru, ministrul Economiei, spune ca lipsa semiconductorilor are consecinte foarte grave asupra economiei, inclusiv asupra ratei de angajare, insa noua legislatie europeana a cipurilor va creste capacitatea de cercetare si inovare in Europa si va contribui la asigurarea leadershipului european…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național in perioada 22-29 ianuarie 2022 indica faptul ca romanii sunt ingrijorați de creșterea prețurilor la alimente și de facturile la energie mai mult decat sunt ingrijorați de un razboi in Ucraina sau de valul Omicron. De asemenea, 81% din romani cred ca in Romania…

- ”Nu va fi razboi, este clar, in care sa fie implicata Romania”, a spus ministrul Apararii, Vasile Dincu. El apreciaza ca nu se impune convocarea unei ședințe extraordinare a CSAT din cauza situației de la granița Ucrainei.

- Gazele naturale raman un combustibil esențial pentru securitatea aprovizionarii cu energie a Romaniei, atat pentru consumul actual, cat și pentru a realiza o tranziție energetica optima și suportabila pentru consumatori spre emisii net-zero pana in 2050, au transmis experții prezenți la cele trei zile…