- Britanica Emma Raducanu, 21 de ani, trebuia sa joace pe tabloul de dublu mixt impreuna cu Andy Murray, 37 de ani, aflat la ultima sa participare la Wimbledon, dar s-a retras din cauza unei probleme la incheietura mainii drepte. Ultimul meci al lui Andy Murray pe iarba de la All England Club, acolo unde…

- Andy Murray va juca la dublu mixt cu Emma Raducanu la editia din acest an a turneului de la Wimbledon, potrivit news.roMurray a declarat marti ca nu va concura in proba de simplu masculin la acest turneu - la ultima sa aparitie la All England Club, informeaza Sky News.

- Maria Sharapova (37 de ani) a fost prezenta zilele trecute la All England Club, acolo unde caștiga primul sau trofeu de Mare Șlem pe cand era doar o adolescenta, invingand-o in finala pe Serena Williams. Maria Sharapova și-a adus familia in vizita la All England Club, locul care are o insemnatate speciala…

- Andreea Mitu a fost invinsa, vineri, in sferturile probei de simplu a turneului ITF de la Biarritz (Franta), dar s-a calificat in finala de dublu. Ea a fost eliminata la simplu de Sara Saito (17 ani, 210 WTA), cu 6-4, 6-3, dupa o ora si 36 de minute. La dublu, Mitu si Irina Bara le-au invins in semifinale…

- Dupa ce a luptat timp de cinci seturi pentru a-l invinge pe argentinianul Francesco Cerundolo, Novak Djokovic se retrage de la Roland Garros. Cauza este o accidentare la meniscul genunchiului drept. Sarbul iși va pierde astfel poziția de lider mondial, in

- Exasperat de scandalul provocat de fratele sau, un ieșean aproape ca l-a omorat in bataie. Și-a chemat in ajutor și copilul, sa dea și el. Au ajuns sa dea amandoi socoteala in fața magistraților Tribunalului. Satul Zece Prajini, Dagața, este unul dintre cele mai sarace sate din județ, iar in cadrul…

- POATE PESTE 4 ANI… Partidul Dianei Șoșoaca a pierdut alegerile la Vaslui chiar inainte ca acestea sa inceapa. Biroul Electoral Județean Vaslui a respins candidaturile depuse de acest partid din cauza mai multor inadvertențe din listele cu semnaturile susținatorilor. Simona Reclaru, candidatul pentru…

- UPDATE: Cauza care a generat incendiul de la Ibanești a fost reprezentata de scanteile sarite din soba folosita la incalzirea locuinței, au precizat reprezentanții ISU Vaslui. Barbatul de 89 de ani a fost gasit cazut in holul locuinței, unde a ajuns, probabil, in incercarea de a se salva din calea flacarilor.…