Vremea pentru ziua de Florii Duminica, se anunța o zi frumoasa. Soarele rasare la ora 06:24. Temperaturile vor crește fața de ziua precedenta, dar in general, temperaturile raman sub media datei din calendar. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari la munte, unde la rafala va depași temporar 60-70km/h. Soarele va apune la ora 20:28. Valorile minime se vor incadra intre 3 și 5 grade, iar maximele intre 13 și 16 grade. Luni, vremea va fi schimbatoare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

