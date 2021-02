Vremea pentru ultima zi din iarnă Duminica, vremea va fi frumoasa și mai rece fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 07:07. Cerul va fi predominant senin și local se va semnala ceața. Vantul va avea unele intensificari temporare, mai ales la munte unde se vor inregistra și precipitații mixte. Soarele va apune la ora 18:14. Temperaturile minime se vor situa intre -1 și 2 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 8 grade. Luni, procesul de racire a vremii continua. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna revine! Meteorologii anunta lapovita si ninsori. Meteorologii anunța ca vremea va fi deosebit de calda joi și vineri, insa, de sambata temperaturile incep sa scada. La munte se anunta lapovita si ninsoare, in timp ce in restul teritoriului se va semnala ceata si burnita. Prognoza METEO 25 februarie.…

- Dupa o saptamana friguroasa in toata tara, cu temperaturi extrem de scazute, meteorologii anunta, incepand de astazi, vreme calda in cea mai mare parte a tarii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pe timpul zilei vremea va devenit deosebit de calda pentru aceasta data, dar noaptea…

- Vremea a continuat sa se incalzeasca, dar a ramas rece pentru aceasta perioada, local geroasa noaptea. Cerul a fost temporar noros. Pe arii restranse indeosebi in zona de munte a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2 l/mp la statia meteo Iezer. Vantul a suflat slab, la…

- Astazi, vremea se va raci si va deveni normala din punct de vedere termic pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult noros. In sudul, sud-vestul si sud-estul tarii temporar vor fi precipitatii mixte si izolat conditii de polei. La munte si pe arii restranse in restul teritoriului va ninge. Vantul va…

- Astazi, vremea se va raci si va deveni normala din punct de vedere termic pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult noros. In sudul, sud-vestul si sud-estul tarii temporar vor fi precipitatii mixte si izolat conditii de polei. La munte si pe arii restranse in restul teritoriului va ninge. Vantul va…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Izolat, cursul noptii a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 0.2 l/mp, la Targu Lapus. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta de pana la 36 km/h,…

- Vremea a fost deosebit de calda pentru aceasta perioada din an. Cerul a fost temporar noros si pe arii relativ extinse a plouat slab. In zona montana inalta, trecator a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2.1 l/mp la Baia Mare. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari…

- In regiunile intracarpatice, ceata se va semnala pe arii mai restranse, cu precadere dimineata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1 si 9 grade cu cele mai mari valori in zonele de deal.In capitala, vremea se va…