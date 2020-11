Vremea pe 16 noiembrie. Va ploua în mai multe regiuni ale țării Vremea pe 16 noiembrie va fi frumoasa și cu temperaturi mai ridicate decat media acestei perioade, iar in Dobrogea se așteapta ploi pe tot parcursul zilei. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anunțat ca luni, 16 noiembrie, cerul va fi variabil in jurul pranzului, iar in sudul și estul țarii, dimineața și noaptea se va produce ceața și izolat burnița. In cursul serii și spre noapte, in vest si nord-vest, se anunța poli. La munte, vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta si trecator in sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 si15 grade,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat ca vremea pe 13 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului, dar in zonele montane se vor inregistra ninsori. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vineri 13 noiembrie, temperaturile maxime inregistrate in țara vor fi cuprinse intre 6 si 13…

- Vremea se strica incepand de vineri in cea mai mare parte a tarii, iar temperaturile scad si cu 10 grade fata de valorile din zilele anterioare. In sud-estul tarii, maximele nu vor depasi 17 grde Celsius. La munte vor fi precipitatii mixte, iar celelalte regiuni vor fi lovite de ploi. Conform Administratiei…

- Luni, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei; astfel, maximele se vor incadra intre 14 grade in estul Transilvaniei și 22 de grade in Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 4 si 14 grade. In regiunile estice si sud-estice cerul va fi mai mult…

- Meteorologii anunța ca, marți, 20 octombrie, vom avea parte de o vreme rece in aproape toate regiunile țarii. In București temperatura maxima va fi de 17 de grade.In țara, vremea va fi in continuare racoroasa, rece dimineata sinoaptea in majoritatea zonelor tarii. Cerul va fi mai mult senin, dar spresfarșitul…

- PROGNOZA METEO MARTI Valorile termice diurne se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a țarii, insa dimineața și noaptea va fi mai rece decat in mod caracteristic acestei date. Cerul va fi variabil spre senin, dar in zonele joase, la inceputul și spre…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana pe 5 octombrie, iar potrivit meteorologilor, se anunta temperaturi mai ridicate decat cele specificie perioadei, iar ploile se intoc in forta din data de 14 septembrie. Duminica, 6 septembrie, conform meteorologilor, vemea va continua…

- COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata Interval de valabilitate: 01 septembrie, ora 10 - 02 septembrie, ora 03 In intervalul menționat, la inceput in Banat, Crișana, apoi in Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și local la munte, vor fi perioade cu instabilitate…

- Prima luna de toamna aduce vreme calda si precipitatii consistente in jumatatea de vest a tarii. Conform prognozei meteorologilor, valabila in perioada 31 august-28 septembrie, valorile de temperatura vor fi mult mai ridicate decat cele specifice sezonului rece. Luni, 31 august, in ultima zi de vara,…