- Astazi valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in nord-estul teritoriului, iar in rest vor fi mai ridicate decat in mod obisnuit. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 14 grade, cu valori mai scazute in nordul Moldovei, dar mai ridicate in sudul extrem al…

- Marti, 25 octombrie, are loc cel mai mare eveniment astronomic al anului: o eclipsa partiala de Soare, ce va fi vizibila si din Romania, daca conditiile meteo ne vor permite. Tine insa vremea cu noi? Prognoza meteo nu este deloc imbucuratoare pentru nordul tarii, unde marti, la ora eclipsei, cerul va…

- Astazi valorile termice se vor situa sub normele caracteristice perioadei mai ales in nord-estul țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi la munte, in cea mai mare parte a Moldovei, dar local și in Transilvania. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 13…

- Potrivit meteorologilor, joi, 6 octombrie, vom avea parte de vreme frumoasa și mai calda decat in zilele anterioare, in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari spre sfarsitul intervalului in estul teritoriului, unde pe arii restranse vor fi ploi slabe sau burnite. Vantul va sufla…

- Astazi, vremea va fi in continuare cu mult mai calda decat in mod obișnuit la inceput de octombrie, mai alers in sud, est și centru. In schimb instabilitatea atmosferica va fi accentuata in regiunile vestice si nord-vestice, iar spre seara și in cele nordice și centrale, precum și la munte. Aici vor…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…

- Toata Romania va fi sub cod galben de vant puternic, duminica, 18 septembrie, anunța meteorologii. Pana atunci, vor fi ploi torențiale de astazi, 16 septembrie, și pana maine la pranz. La București, vremea va fi calduroasa pana duminica. ANM a emis un cod galben de intensificari ale vantului pentru…

- Vremea va fi in general instabila si se va raci fata de ziua precedenta. Cerul va prezenta innorari temporar accentuate si se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice, iar izolat vor fi conditii de grindina. Ploile vor avea si caracter torential iar cantitatile de apa vor depasi local…