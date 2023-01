Vremea până pe 12 februarie. Prognoza meteo actualizată, când se încălzește în România Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au oferit noi detalii despre vremea din urmatoarea perioada. Experții au adus in prim-plan temperaturile care vor fi in toata țara pana pe data de 12 februarie. Romanii au vazut ca saptamana care a trecut a fost caracterizata de temperaturi oscilante, iar dupa maxime de 20 de grade […] The post Vremea pana pe 12 februarie. Prognoza meteo actualizata, cand se incalzește in Romania appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

