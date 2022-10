VREMEA până la mijlocul lunii noiembrie: variațiile de temperatură și zilele cu ploi. Prognoza meteo în următoarele 4 săptămâni VREMEA pana la mijlocul lunii noiembrie: variațiile de temperatura și zilele cu ploi. Prognoza meteo in urmatoarele 4 saptamani Vor mai fi temperaturi maxime in jurul valorii de 20 de grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, potrivit prognozei meteo pe patru saptamani, prezentata de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Din noiembrie, maximele vor fi de cel mult 14-15 grade Celsius. Ploile nu vor fi insemnate cantitativ. Va fi ușor mai cald decat de obicei […] Citește VREMEA pana la mijlocul lunii noiembrie: variațiile de temperatura și zilele cu ploi. Prognoza meteo in urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 10-23 octombrie. Meteorologii au anuntat ca, in prima zi a intervalului, vremea va fi relativ calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 20...22 de grade, apoi, in 11 octombrie, scaderea de temperatura la valorile diurne…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 26 septembrie- 9 octombrie. In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel, temperaturile maxime medii se vor incadra intre 20 si 24 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi in zilele de 30 septembrie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 12 - 25 septembrie.Intervalul va debuta cu o medie regionala a temperaturilor maxime de 18...19 grade și de 6...8 grade pentru cele minime, caracterizand o vreme racoroasa. In perioada 14-16 septembrie vremea se va…

- VREMEA la inceput de toamna 2022: zilele cu ploi și perioadele mai calde. Prognoza meteo pe 4 saptamani, pana in 26 septembrie Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale și in septembrie. Se mai racorește, insa in unele zone, vor mai fi maxime de pana la 27 de grade Celsius. Vor fi insa perioade…

- Vremea va deveni mai racoroasa, in general, la nivelul intregii tari pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (22 august - 4 septembrie), desi vor mai exista zile in care temperaturile maxime vor mai atinge 33-34 de grade Celsius, arata prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 1-14 august. Meteorologii estimeaza ca in prima saptamana a intervalului, vremea va fi intr-un proces de incalzire, devenind calduroasa, iar in perioada 4 - 7 august local caniculara, cu medii ale temperaturii maxime in…

- VREMEA in prima jumatate a lunii august: temperaturi maxime și zilele cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe doua saptamani Vremea se incalzește treptat și devine calduroasa, cu maxime spre 34-36 de grade in acest weekend, in Banat, Crișana și sudul țarii și 31-34 de grade in restul țarii. Apoi temperaturile…

- VREMEA pana in 22 august. Zilele mai racoroase și cele cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Vremea se mai racorește din luna august, insa maximele vor ramane in jurul valorii de 30 de grade Celsius. In perioada 19-21 august vor fi ploi și furtuni, in Transilvania și in…