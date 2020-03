Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește considerabil in urmatoarele doua zile și sunt anunțate ploi in zonele mai joase și ninsori la munte, in județul Alba. Duminica, se mai incalzește. Temperaturile maxime vor fi de 6-8 grade Celsius vineri și sambata și de 13 grade duminica. La munte, maximele vor fi negative. Va prezentam…

- Vremea se racește considerabil, joi, in București. Dupa cateva zile de temperaturi de primavara, de aproape 20 de grade, joi maximele vor ajunge la cel mult 10 grade Celsius. Vremea se va raci in Bucuresti pe parcursul zilei de joi, iar temperatura maxima va cobori spre 10 - 12 grade, de la 18 - 20…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme in regiuni din țara, in urmatoarele doua saptamani, pana in 1 martie. In Transilvania, vor alterna perioade de cateva zile cu temperaturi de 11-12 grade Celsius cu cele sub 10 grade. Vor mai fi ploi și precipitații mixte la șes și ninsori…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 17 februarie. In urmatoarea perioada, temperaturile vor fi ușor mai mari fața de normalul sezonului. Precipitațiile vor fi puține saptamana aceasta. In județul Alba, temperaturile maxime…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 10 februarie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei, in urmatoarele doua saptamani, apoi intra in limitele specific perioadei. In județul Alba, vor fi temperaturi maxime de pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza de vreme pentru perioada 30 decembrie – 27 ianuarie. De Revelion, nu sunt anunțate ninsori, insa va fi destul de frig. La Alba Iulia, vor fi minus 7 grade Celsius noaptea, iar la Arieșeni și Șugag, -11 grade. Vo reveni ninsorile in perioada…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Craciunul vine cu temperaturi de pana la 10 grade Celsius. Nu sunt anunțate ninsori, cu excepția zonelor montane. De Revelion, in județul Alba, maximele vor fi de 6 grade la șes, cu posibile ploi, respectiv și 1-2 grade la munte și ninsori.…

- Vremea se incalzește ușor la finalul acestei saptamani in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 8-9 grade Celsius, insa sunt anunțate și cateva ploi la șes și ninsori la munte. Se mai insenineaza, duminica. La munte, temperaturile maxime vor fi de 4 grade la Oașa și 5 grade la Arieșeni. Va prezentam…