Vremea până în 21 noiembrie: Temperaturi mari ridicate și puține ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni Administrația Naționala de Meteorologie a emis estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de un sfarșit de toamna blanda, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru data din calendar. De asemenea, ANM estimeaza anunța ca vor fi ploi puține. Prognoza meteo pe patru saptamani. Saptamana 24 – 31 octombrie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi deficitar in toate regiunile, dar mai ales in vest, sud-vest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

