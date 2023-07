Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis estimarea vremii pentru urmatoarea luna. 19.06 – 26.06 Temperaturile vor fi in media specifica pentru aceasta perioada. Cantitațile de precipitații vor fi in media normala pentru aceasta perioada. 26.06 – 03.07 Mercurul din termometrul va fi ușor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un anunț important pentru romani. Dupa o lunga perioada de vreme rea, ploile torențiale se vor menține in Romania. Meteorologii au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Cum va fi vremea pana la jumatatea lunii iulie.

- Vremea pana in 10 iulie: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, transmisa de ANM Administrația Naționala pentru Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Astfel, pentru perioada 12 iunie – 10 iulie meteorologii anunța temperaturi mai coborate…

- Vremea pana la sfarșitul lunii iunie. Temperaturi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani ANM a transmis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza pentru…

- Vor fi ploi in urmatoarele patru saptamani, in cea mai mare parte a țarii, iar temperaturile vor fi normale perioadei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marți estimarile meteorologice urmatoarele pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 22.05.2023 – 29.05.2023 Valorile termice…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca pana la jumatatea lunii iunie vremea va fi diferita in regiunile Romaniei. Astfel, in unele zone vor fi temperaturi peste mediile normale ale perioadei, iar in altele va ploua.In saptamana 15-22 mai, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele…

- Temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pentru luna mai, in primele doua saptamani, insa in urmatoarele doua vremea se apropie de cea normala pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pe urmatoarele 4 saptamani transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo…

- Vremea se va raci din nou in tara, la finele lunii aprilie. Meteorologii anunta minime de 6 – 8 grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza pentru perioada 24 aprilie – 7 mai. Banat In prima zi a intervalului se vor inregistra valori termice apropiate de mediile…