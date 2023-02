VREMEA până în 20 martie. Zile calde, dar și mai reci, câteva ploi. Temperaturi și precipitații în următoarele patru săptămâni VREMEA pana in 20 martie. Zile calde, dar și mai reci, cateva ploi. Temperaturi și precipitații in urmatoarele patru saptamani Vremea va fi mai calda decat de obicei in aceasta perioada. In zonele joase, vor fi și cateva zile cu ploi. Saptamana aceasta, temperaturile cresc pana la valori de 18 grade (in sudul țarii). Este posibil sa ploua in weekend, cand temperaturile mai scad puțin. Dupa 27 februarie, vremea continua sa fie calda, dar vor […] Citește VREMEA pana in 20 martie. Zile calde, dar și mai reci, cateva ploi. Temperaturi și precipitații in urmatoarele patru saptamani in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

