- Vremea va intra intr-un proces de incazire, insa nu scapam de precipitații. Dupa episodul de iarna severa, in weekend, meteorologii anunța ca maximele vor depași 20 grade Celsius. Se incalzește și la munte, dar se vor semnala lapovița și ninsori.

- Dupa maxime de 20 de grade Celsius in sudul țarii, iarna se intoarce. Meteorologii anunța frig, ploi, iar la munte se vor semnala precipații mixte. Weekend-ul incepe cu temperaturi scazute și vreme inchisa.

- VREMEA in urmatoarele 2 saptamani: meteorologii anunța ca se incalzește. Prognoza ANM, zilele mai calde și cele cu ninsori Vremea se va incalzi in cea mai mare parte a țarii, in urmatoarele doua saptamani. In acest weekend, maximele vor ajunge la 11-12 grade Celsius. Apoi, saptamana viitoare incepe…

- Astazi in regiunile vestice, nordice si centrale cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitatii sub forma de ninsoare in Transilvania si in Maramures. Dimineata e foarte probabil sa avem depuneri de polei. Vantul va sufla moderat cu unele cu viteze in general de peste 50 km/h, mai ales in…

- VREMEA se schimba in Romania: Se anunța ninsori, frig puternic și fenomene periculoase. PROGNOZA pe urmatoarele saptamani VREMEA se schimba in Romania: Se anunța ninsori, frig puternic și fenomene periculoase. PROGNOZA pe urmatoarele saptamani Iarna se intoarce in Romania. Vremea se racește puternic…

- Vremea se va raci semnificativ incepand chiar de maine, 24 ianuarie. Temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de 3-4 grade in majoritatea regiunilor țarii. Meteorologii anunța ca probabilitatea de aparitie a precipitatiilor - sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare - va fi ridicata pe tot…

- Vremea va continua sa fie inchisa și se vor semna ploi slabe, dar de marți situația se schimba. De pe o zi pe alta, se incalzește semnificativ. Temperaturile neobișnuite sunt aduse de un val de aer tropical.

- Ploi abundente in majoritatea zonelor și ninsori consistente la munte anunța meteorologii pentru ziua de miercuri, 11 ianuarie. Temperaturile, deși in scadere, se vor situa peste cele specifice perioadei.