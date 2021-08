Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta, marcata de canicula din estul continentului, a fost a doua cea mai calduroasa luna iulie consemnata in Europa de la debutul inregistrarilor, informeaza agentia DPA. Iulie 2021 a fost semnificativ mai calduroasa decat media in mare parte din nordul, estul si sud-estul Europei, a anuntat…

- Azi va fi cea mai calduroasa zi din acest an! Temperatura va urca peste 40 de grade la umbra! Astazi, in Romania, este prognozata cea mai calduroasa zi de pana acum, din acest an. In Muntenia se pot atinge și 41 de grade. Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu și galben ce vizeaza sudul și estul…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat luni pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca țara sa va ramâne un teritoriu de tranzit al gazelor catre Europa dupa finalizarea gazoductului Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania ocolind Ucraina, potrivit AFP.„Pentru noi, Ucraina…

- Elena Stancu a fost premiata pentru textele pe care le-a scris despre romanii plecati la munca in strainatate. Jurnalista face echipa cu fotograful Cosmin Bumbut și a castigat o bursa Pulitzer in valoare de 5.000 de dolari și va participa și la un workshop, potrivit Pagina de Media . Bursa Persephone…

- Conform prognozei speciale emisa pentru Capitala, de luni dimineața pana marți la ora 9.00 vremea va fi calduroasa, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 30 de grade, iar cea minima de 18...20 de grade.Trecator, vor fi ploi de scurta durata și, posibil, descarcari electrice și intensificari…

- Vremea extrema a facut prapad in Europa și a dat naștere tornadei care a devastat Cehia. Directorul ANM a spus vineri, la Digi24, ca cea din Cehia este una dintre cele mai puternice din istoria Europei. Au mai avut loc astfel de fenomene in 1967 și in 1984, și au lovit Franța, Olanda și Belgia, respectiv…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Prima conducta a gazoductului ”Nord Stream - 2” este finalizata, iar Gazprom este pregatit sa o umple, a declarat președintele Vladimir Putin vineri, 4 iunie, in cadrul sesiunii plenare la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg. © Sputnik / Evgeny BiyatovPutin…