Vremea o ia razna: iarna se întoarce. 3 grade Celsius ziua la Iași, -6 grade noaptea Dupa maxime de 20 de grade Celsius in sudul tarii, iarna se intoarce. Meteorologii anunta frig, ploi, iar la munte se vor semnala precipatii mixte. Weekend-ul incepe cu temperaturi scazute si vreme inchisa. Racirea accentuata care se resimte deja in mai multe regiuni va continua si pe parcurusul zilei de vineri, 24 februarie. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea va fi in general inchisa si temporar va ploua in vestul, centrul, nordul, nord-estul tarii, iar pe parcursul zilei local si in restul teritoriului. "Ploile vor fi mai intense noaptea in Crisana, Maramures, Muntii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

