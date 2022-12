Vremea o ia iar razna. Jumătate de țară va fi afectată! In urmatoarea perioada, avertizeaza ANM, vremea se va schimba radical. Temperaturile scad semnificativ in toate regiunile țarii. Potrivit ANM, un val de aer polar care a ajuns deja in Romania, va influența vremea din jumatate de Romania. Iata care sunt regiunile vizate. „Ne vom regasi sub influența unei mase de aer polar, care va determina scaderea valorilor termice. Deja se resimte. Acest lucru s-a resimțit pe parcursul zilei de astazi in regiunile vestice și nordice, iar maine in toata țara se va raci accentuat. Vorbim de temperaturi maxime care vor atinge astazi 19-20 de grade in regiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

