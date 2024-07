Vremea: nu scăpăm de căldură, dar ne mai răcorește câte-o ploaie! Astazi, vremea va fi calduroasa in majoritatea zonelor, iar in sudul Olteniei, sudul, centrul si estul Munteniei, precum si in Dobrogea continentala, temperaturile peste medie vor persista. Vremea ramane caracteristica lunii lui Cuptor. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 29 si 35 de grade. Cerul va fi variabil, dar vor fi si perioade […] The post Vremea: nu scapam de caldura, dar ne mai racorește cate-o ploaie! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

