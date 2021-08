Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de furtuna pentru 13 judete, valabila de duminica, ora 16:00, pana luni, la ora 2:00, si o atentionare Cod Galben pentru zece judete, valabila de duminica, ora 16:00, pana luni, la ora 10:00. Conform avertizarii Cod…

- Meteorologii au actualizat atenționarile de canicula și au emis avertizari de furtuni, valabile pentru urmatoarea perioada in Alba și alte județe din țara. COD GALBEN: de miercuri, 28 iulie pana sambata, 31 iulie In intervalul menționat valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul…

- COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII pentru Alba și alte județe pana miercuri. Zonele vizate COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII pentru Alba și alte județe pana miercuri. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis duminica o avertizare Cod Galben și Cod…

- Județul Alba se afla sub alerta meteo Cod Roșu de furtuna joi dupa-amiaza. Sunt vizate localitațile Poșaga, Ocoliș și zona de munte de peste cota 1800 m. Se vor semnala averse torentiale care vor depași 40-50 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina, vijelie. Potrivit ANM, in zona avertizata s-au…

- Meteorologii au emis doua avertizari meteo de vreme rea in mai multe zone ale țarii. De azi intra in vigoare un cod galben și un cod portocaliu de instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin ploi torențiale, descarcari electrice și grindina.

- Alerta maxima! COD ROSU de furtuna in Maramureș. Ploile vor avea caracter torențial. Grindina de medii și posibil mari dimenisuni. Vezi zonele vizate ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 COD : ROSU Valabil…

- ALERTA hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de inundații pentru Alba și alte județe, pana sambata la ora 14.00. Zonele vizate ALERTA hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de inundații pentru Alba și alte județe, pana sambata la ora 14.00. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Vremea schimba foaia și devine instabila in perioada urmatoare. ANM a emis atat un cod galben de fenomene extreme cu grindina și descarcari electrice dar și o informare meteorologica. Atenționarea cod galben este valabila de miercuri, 12 mai, ora 16:00, pana joi, 13 mai, ora 10:00, potrivit Administrației…