Stiri pe aceeasi tema

- E cod portocaliu de canicula in cinci județe din Romania. Meteorologii avertizeaza ca ne așteapta temperaturi care se ridica pana la 39 de grade. Meteo ANM. Vin zile incinse rau! Vremea continua sa se incalzeasca, iar canicula pune stapanire pe Romania. ANM a emis cod portocaliu de canicula in cinci…

- VREMEA: Vine canicula peste ROMANIA ! PROGNOZA METEO pentru urmatoarele 4 saptamani: temperaturi de foc VREMEA: Vine canicula peste ROMANIA ! PROGNOZA METEO pentru urmatoarele 4 saptamani: temperaturi de foc Meteorologii anunța temperaturi mai ridicate decat cele normale in urmatoarele 4 saptamani.…

- Canicula va alterna, zilele urmatoare, cu perioade de racire a vremii. Dupa 1 iulie crește instabilitatea atmosferica, dupa-amiezile fiind marcate de ploi torențiale și descarcari electrice. Meteorologii au emis, luni, prognoza pentru perioada 28 iunie – 11 iulie, pentru fiecare regiune. MARAMURES Incalzirea…

- Vremea calda se menține pentru o vreme, motiv pentru care piscinele și ștrandurile sunt la mare cautare în rândul clujenilor. Sezonul estival e în toi, așadar va prezentam în continuare o lista cu ștrandurile din Cluj și apropiere de Cluj…

- ANM a emis o avertizare meteorologica valabila în perioada 27 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 21:00. „Vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic va fi ridicat, la început în sud-vestul și sudul teritoriului,…

- Romania se confrunta cu primele valuri de caldura din acest an. Au fost emise primele avertizari de cod portocaliu de canicula, care anunța temperaturi de pana la 39 de grade Celsius la umbra. Pe de alta parte, furtunile și inundațiile care au afectat mare parte din țara vor continua și in zilele urmatoare.

- Vremea este din ce in ce mai rea și ploile iși fac de cap, inund bulevarde și strazi intregi din Romania. In aceste condiții, șoferii trebuie sa fie extrem de atenți la un fenomen care se poate intampla oricand. Fenomenul periculos pentru șoferii romani Este vorba despre acvaplanare, un fenomen care…

- Meteo. Urmeaza trei zile cu ploi in mare parte din tara si vreme rece pentru data din calendar. Mijlocul saptamanii va aduce insa soare si 22 de grade Celsius in termometre.Meteo. Vreme deosebit de rece și ploiAstazi va ploua pe arii extinse in sud și sud-est, iar cantitațile de apa vor trece de 25…