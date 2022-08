Vremea ne dă în continuare bătăi de cap: ori furtuni, ori căldură sufocantă Meteorologii au emis marti, 23 august, noi atentionari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila si ploi abundente, valabile in aproape toata tara pana miercuri dimineata, dar si un Cod galben de disconfort termic ridicat in noua judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 august, ora 10:00 – 24 august, ora 10:00, va fi Cod […] The post Vremea ne da in continuare batai de cap: ori furtuni, ori caldura sufocanta appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

