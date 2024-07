Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua saptamani cu aer irespirabil, acum avem parte de temperaturi ceva mai apropiate de normalul termic al perioadei. Maxime de 27-28 de grade C. In zona Turzii se anunța o racorire a vremii in zilele urmatoare și ploi. Joi și vineri vor fi minime de 15 grade, averse de ploaie și maxime care nu…

- VREMEA in ALBA, in saptamana 22-28 iulie: Se mai racorește, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile in localitați din județ Vremea in Alba, in saptamana 22-28 iulie. Temperaturile mai scad saptamana viitoare in județul Alba. Maximele coboara pana la 24-26 de grade, insa vor mai fi zile și cu…

- Potrivit prognozei meteo de pe 20 iulie 2024, canicula se va mentine in sud-vestul si sudul Romaniei. Spre seara sunt asteptate ploi și descarcari electrice. Maximele termice se vor incadra in general intre 29 si 38 de grade, spun meteorologii.

- Termometrele vor indica chiar și 40 de grade Celsius in mai bine de jumatate de țara, insa temperatura resimtița va fi mult mai mare, avertizeaza meteorologii. Pana la sfarsitul saptamanii valul de caldura se va mentine și va crește puternic in mai multe zone. Oamenii se tem și spun ca fac tot ce pot…

- Potrivit ANM, vremea va fi deosebit de calda pana la inceputul lunii august, in intreaga țara. De sambata, canicula revine iar disconfortul termic va fi destul de mare. Maximele vor trece frecvent de 35 de grade! Atmosfera va deveni din nou aproape sufocanta! Prognoza meteo pentru săptămana 08.07.2024…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru vineri, 31 mai 2024. Vor fi temperaturi ridicate in cea mai mare parte a țarii, semn ca vine vara. Maximele se vor incadra intre 22 și 31 de grade.

- VREMEA in ALBA, 27 mai-2 iunie. Mai racoros și o zi foarte calda. Cateva ploi și furtuni. Prognoza pe zile in localitați din județ VREMEA in ALBA in saptamana 27 mai – 2 iunie. Temperaturile mai scad cateva grade in urmatoarele zile. Maximele vor ajunge la 22 de grade Celsius, dar apoi, spre finalul…

- In Bucuresti, vremea va fi racoroasa. Conditiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 18...19 grade. La munte, valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior si vor caracteriza o vreme relativ rece pentru aceasta data. La altitudini…