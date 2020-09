Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza pe urmatoarele saptamani și anunța ca in Romania temperaturile vor fi caniculare in majoritatea regiunilor saptamana aceasta, apoi urmeaza o saptamana marcata de instabilitate.In Banat, pana in weekend, vremea va fi ușor sub…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferica temporar accentuata, care va fi valabila pana miercuri, la ora 6. In cursul saptamanii 24 – 31 august, ultima perioada a verii 2020, meteorologii anunța temperaturi normale pentru aceasta perioada in jumatatea de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila pana marți seara, la ora 22.00, și anunța instabilitate atmosferica, ce se poate manifesta prin vijelii, averse torențiale și grindina.„Instabilitatea atmosferica va fi in accentuare, iar spre…

- Anunț surpriza de la ANM. Vremea se racește, deși acum in mai multe regiuni e canicula. Meteorologii anunța racirea vremii, incepand de marți, in majoritatea regiunilor țarii, in timp ce in Muntenia, Dobrogea și Oltenia termometrele vor indica termperaturi caniculare, transmite Administrația Naționala…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi in majoritatea zonelor tarii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben pentru Dobrogea dar si alte zone ale tarii valabil in intervalul 24 iunie, ora 02:00 ndash; 25 iunie, ora 10:00.Astfel, in intervalul mentionat, in zonele montane, precum si…

- Meteorologii anunța ploi torențiale, fulgere, grindina și vijelii pana miercuri, in Capitala. Temperaturile maxime vor fi intre 26 și 29 de grade, anunța MEDIAFAX.Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis, duminica, o informare privind perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de cantitati insemnate de precipitatii, valabila in 27 de judete pana la ora 23:00, respectiv o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata ce vizeaza zone din 25 de judete si Capitala,…

- In urmatoarele doua saptamani din luna iunie, vremea va fi ploioasa, iar temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis și cum va fi vremea in primele doua saptamani din luna iulie.