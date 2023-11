Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci, dar valorile termice se vor mentine peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu innorari si averse, izolat insotite de descarcari electrice, pe arii restranse la munte, in Transilvania, Moldova, Dobrogea si izolat in Muntenia si Maramures.

- In timp ce in alte regiuni, termometrele au indicat temperaturi cu minus, in altele, acestea au indicat temperaturi de vara. Nici in urmatoarele zile nu scapam de acestea. Astfel, ca sunt așteptate valori termice de 30 de grade. In ce regiuni se vor resimți acestea? Vremea se incalzește Vremea continua…

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 21 și 28 de grade. Cerul va fi variabil in sud-est și mai mult senin in rest, iar spre sfarșitul nopții se va innora treptat in nord-vest, unde izolat va ploua slab. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta,…

- Vremea in toata țara pe 4 octombrie 2023Reprezentanții ANM au anunțat ca vremea de marți, 4 octombrie 2023, va fi caracterizata prin temperaturi peste normalul perioadei in care ne aflam.Exista și șanse de ploaie, dar asta doar in prima parte a zilei și spre seara, atunci cerul va prezenta innorari…

- Vremea se va menține calduroasa, pana luni dimineața, cu disconfort termic ridicat si indice temperatura-umezeala ce posibil vadepasi usor pragul critic de 80 de unitati, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.Vremea se va menține calduroasa, cu disconfort termic ridicat si indice temperatura-umezeala…

- Vremea va fi calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, temporar cu innorari in vestul, sud-vestul si partial in centrul tarii si la munte, unde doar pe arii restranse se vor semnala ploi slabe.

- Ne așteptam la temperaturi maxime fara variații semnificative de la o zi la alta, cuprinse in general intre 24 și 28 de grade Celsius, cu valori mai ridicate in regiunile sudice și sud-estice, pana spre 30-31 de grade. Cerul va fi variabil in nordul tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab…

- Astazi vom avea o vreme predominant frumoasa, iar in cea mai mare parte a țarii, valorile termice din timpul zilei se vor situa ușor peste mediile multianuale. Cerul va fi senin in regiunile vestice, nord-vest și parțial in centru, iar in restul țarii vom avea un cer variabil. Izolat vor fi posibile…