Vremea la sfârșitul săptămânii Duminica, vremea racoroasa se menține. Soarele rasare la ora 06:28. Cerul se arata mai mult noros cu șanse de ploaie. In general, vremea va fi instabila, pe alocuri se vor inregistra averse insoțite de descarcari electrice și intensificari ale vantului, iar cantitațile de apa pot depași 25-30l/mp. Soarele apune la ora 20:36. Temperatura maxima resimțita va fi de 26 de grade. Luni vreme va debuta cu mai mult soare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La noapte, in tara, cerul va fi variabil, temporar cu innorari, averse și descarcari electrice, pe arii restranse la munte, in sudul, centrul și nord-estul teritoriului. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 11 grade in depresiunile Carpaților Orientali și 23…

- Vineri, vremea ramane in general, insorita și calduroasa. Soarele rasare la ora 06:17. Temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic va atinge pragul de 80 de unitați. In a doua parte a zilei , se va innora treptat, insa șansele de ploaie sunt minime. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele…

- Vremea va fi calduroasa duminica și luni in Capitala, cu maxime de 32-34 de grade Celsius, și cu disconfort termic la orele pranzului, se arata in prognoza speciala pentru București facuta de Administrația Naționala de Meteorologie, informeaza mediafax.Potrivit ANM, vremea va fi predominant…

- Joi, instabilitatea atmosferica și temperaturi specifice acestei date din calendar. Soarele rasare la ora 05:54. Cerul va fi variabil, de la noros, predominant noros, pana la senin spre orele serii. Pe alocuri posibile averse și descarcari electrice. Vantul va sufla cu unele intensificari, dupa-masa…

- Sambata, in zona noastra se anunța o zi și mai calduroasa fața cea precedenta. Soarele rasare la ora 05:48. Cerul va fi in senin pana in a doua parte a zile cand norii se vor aduna treptat, iar spre seara vremea devine instabila. Innorarile se vor accentua și local se vor semnala averse și descarcari…

- Cerul va fi variabil, insa, local, vor fi vijelii, intensificari puternice ale vantului (rafale de 70...90 km/h), averse ce vor avea si caracter torential si descarcari electrice, mai ales in zonele de deal si de munte. Pe suprafete mici va cadea de grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 15...20…

- Vremea s-a incalzit usor fata de intervalul precedent. Cerul a fost noros. Pe arii extinse, s-au semnalat ploi cu caracter de aversa insotite si de descarcari electrice. Izolat ploile au avut caracter torential, cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 21 l/mp la Ulmeni. Caderi de grindina cu…

- Miercuri, in general, vom avea parte de vreme frumoasa, pana spre seara. Soarele rasare la ora 05:38. In primele ore ale dimineții temperaturile se mențin scazute pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari temporare, iar valorile termice diurne vor crește ușor incepand cu…