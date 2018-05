Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi in general frumoasa si va deveni deosebit de calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare.In țara, vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in zonele montane si submontane…

- Prognoza meteo pentru saptamana 9 – 15 aprilie, in Saptamana Luminata. In prima parte a saptamanii vremea va fi mai frumoasa, mai calda, dar, spre sfirșit, vor fi in unele zone din județ și cateva averse de ploaie sau chiar furtuni. Vremea in week-end nu va fi foarte frumoasa, dar compenseaza cu maximele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea se va incalzi, dar se va mentine ridicata probabilitatea pentru precipitatii, mai ales in special in jurul datelor de 29-31 martie și 1 -4 aprilie. Banat Perioada de prognoza va debuta cu…

- Prognoza meteo 26 martie. Vremea se va incalzi usor in cea mai mare parte a tarii, dar valorile termice se vor situa in continuare sub mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros. Vor fi precipitatii in general slabe, predominant sub forma de ploaie, ziua in sudul si sud-estul tarii si pe arii mai…

- Meteorologii anunta ca vremea se va ameliora in privința ninsorilor și rafalelor de vant. In weekend, vremea se va menține mult mai rece decat ar fi normal. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 și 11 grade. De miercuri pana vineri procesul de incalzire a vremii va continua. Temporar se vor semnala…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- În urmatoarele trei zile, vremea se va încalzi brusc, iat temperaturile vor atinge în sudul țarii chiar și 20 de garde. Încalzirea este provocata de intrarea pe teritoriul țarii noastre a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana. PROGNOZA METEO PENTRU PRIMAVARA…

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…