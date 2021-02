Vremea la Lugoj. Cum arata prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 1-14 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca in prima saptamana vremea se va incalzi treptat si se vor inregistra valori termice mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Media temperaturilor maxime va ajunge sa se situeze in jurul a 15 grade, iar a minimelor va atinge 4...5 grade. In cea de a doua saptamana se va raci, astfel incat in ultimele zile media maximelor termice va fi intre 2 si 6 grade, iar a minimelor intre -6 si -2 grade. Vor fi precipitatii slabe, izolat in prima parte a intervalului si pe arii… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

