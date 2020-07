Vremea la început de august Sambata, in zona noastra, luna lui Gustar se anunța frumoasa. Soarele rasare la ora 06:10. La primele ore ale dimineții, in zonele joase se va inregistra ceața. In general cerul va fi senin, iar temperaturile vor fi mai scazute fața de ziua precedenta. Soarele apune la ora 20:58. Temperatura maxima se va resimți in jurul valorii de 27 de grade. Duminica, dimineața se anunța racoroasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

