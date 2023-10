Vremea la extreme, în octombrie 2023. Avem temperaturi de vară, dar vin şi ninsorile! Specialistii ANM au anunțat prognoza meteo pentru prima saptamana a lunii octombrie. Urmeaza o perioada calduroasa, cu șanse de precipitații, mai ales in zonele montane. Iata cum vor fi temperaturile in perioada urmatoare, in țara. Luna octombrie incepe tot cu vreme mai calda decat ar fi normal, iar prima zi a lunii a adus cele […] The post Vremea la extreme, in octombrie 2023. Avem temperaturi de vara, dar vin si ninsorile! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

